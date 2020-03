"No puedo criar a mis hijos": Ricky Martin habla lo difícil de la paternidad

Ciudad de México.- El famoso cantante y actor, Ricky Martin, durante una entrevista con Quien habló acerca de la paternidad y lo difícil que esta es en los tiempos actuales, comparando como eran las cosas en su niñez a como lo son ahora con sus gemelos de 11 años, Mateo y Valentino, a quienes asegura no puede criarlos como lo hicieron con él.

Ricky comentó que al leer un artículo y ver su contenido todo se aclaró y reafirmó que los tiempos no son ni de cerca los mismos, por lo que no puede criar a sus hijos como sus padres a él, sino de un modo diferente, más flexible pero firme con los valores.

Ayer estaba leyendo algo y yo decía: 'No puedo criar a mis hijos como mis padres me criaron a mí porque el mundo en el que yo crecí ya no existe', entonces tenemos que ir día a día, y el día de hoy mis hijos vienen a mí con unas preguntas que cuando yo tenía once años yo no estaba preguntando este tipo de cosas a mis papás, porque también no estábamos tan expuestos como lo están ahora ellos", expresó.