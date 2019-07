"No quería verla": Gabriel Soto se 'lanza' contra la mamá de Geraldine Bazán

Ciudad de México.- Luego de meses de polémica la expareja conformada por Geraldine Bazán y Gabriel Soto se volvieron a reunir con motivo de la primera comunión de una de las hijas que tienen en común, sin embargo, este evento también estuvo cargado de tensión.

De acuerdo con información de la revista TVNotas, el galán de telenovelas se lanzó contra su exsuegra, doña Rosalba Ortiz, y le vetó de este importante evento familiar.

Todo habría ocurrido porque Geraldine prohibió que Irina Baeva, la novia de Gabriel, lo acompañara en la ceremonia.

Desde hace un mes, Geraldine ya le había dicho de la celebración a doña Rosalba quien estaba muy emocionada. Igualmente, Geri le avisó a Gabriel, pero le advirtió que no fuera acompañado de su novia, Irina Baeva, pues no quiere que sus niñas convivan con ella y mucho menos en eventos tan importantes para la familia”, dijo el informante a la revista.

Ante esta prohibición de Geraldine, Gabriel no dudó en pagarle con la misma moneda y le habría exigido que doña Rosalba no estuviera presente.

Un día antes de la celebración, Gabriel llamó a Geri para exigirle que desinvitara a la señora, que no quería verla, ya que de lo contrario él no asistiría”.

Doña Rosalba habría acatado las órdenes de Gabriel para evitar que su hija tuviera problemas con el actor de telenovelas.

Pero ama a su hija y a sus nietas, y prefirió ya no dar problemas ni enemistarse más con Gabriel, por eso se echó la culpa de no haber ido, aunque nadie se lo creyera, y obviamente no cambiará su discurso ni dará nada en contra”.