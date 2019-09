¿No quiere hijos? Marimar Vega se sincera y revela que congeló sus óvulos

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Marimar Vega, se sinceró con sus seguidores y decidió confesar que había congelado sus óvulos para liberarse de la presión saber en qué momento quiere o no ser mamá.

Lo de congelar mis óvulos siento que en gran parte me liberó de la presión... porque si no quieres tener hijos después, pues los donas a quien lo necesita, o lo tienes, pero ya no tienes la presión de si quieres o no quieres (ser mamá)... Porque puede que me den ganas de tener hijos a los 39 o 40 años y entonces ahí los tengo”.