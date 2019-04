“No revelaré el final de 'GOT'": Kit Harington evade preguntas en SNL

Estados Unidos.- El intérprete de ‘Jon Snow’ en Game of Thrones fue cuestionado durante su participación en Saturday Night Live por sus propios compañeros de reparto sobre el final de la exitosa serie de HBO, algo que se negó a revelar.

Kit Harington fue el conductor invitado de la emisión del sábado y durante su monólogo habló sobre el impacto que ha tenido el galardonado programa en su carrera artística, ya que casi nadie recuerda los otros proyectos en los que ha participado.

Pese a mostrarse agradecido por el apoyo que ha recibido la serie, Harington advirtió que no revelaría el final de Game of Thrones, esto sin imaginarse que su esposa Rose Leslie, Emilia Clarke y John Bradley, del elenco del programa, y el comediante Pete Davidson no quitarían el dedo del renglón con sus insistentes preguntas para conocer el esperado desenlace.

Miren, lo siento, pero no revelaré cómo termina el show”, aseguró Kit luego de que un miembro de la audiencia le preguntara quién ganaba el Juego de Tronos.

Posteriormente y desde el público, Emila Clarke (‘Daenerys Targaryen’) preguntó a su compañero de reparto que si no les podía adelantar un poco, algo a lo que Harington replicó diciendo que ella ya sabía el final de Game of Thrones.

Después de que un grupo de entusiastas de Harry Potter abandonaran muy confundidos el foro de SNL, John Bradley preguntó a Kit que si sabía qué pasaba con su propio personaje.

Los constantes cuestionamientos continuaron con Pete Davidson, quien vestido del ‘Rey de la Noche’ preguntó que si la gente odiaba a tal personaje, a lo que Kit respondió afirmativamente.

Finalmente, Rose Leslie le preguntó a su marido que si qué harían para ganar dinero después de que acabe Game of Thrones, ya que no ahorraron nada en estas 8 temporadas. La intérprete 'Ygritte' también cuestionó a Harington que si cuándo se dejaría crecer la barba otra vez.