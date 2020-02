"No sabía que vivías conmigo": Kimberly Flores saca las uñas y responde a haters

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Kimberly Flores se cansó de ser víctima de constantes críticas y burlas en redes sociales pues hace muy poco se defendió del comentario de una seguidora.

La modelo guatemalteca compartió una fotografía en su Instagram en la que presume su envidiada y musculosa figura con poca ropa.

Una usuaria de esta red social de inmediato comentó la publicación y acusó a Kimberly de ser una mala madre y no dedicarle tiempo a sus hijos.

Esta mujer no pasa un día que no deje de hacer ejercicios. Cuándo será el tiempo que le dedique a los niños, la empleada es la que atiende la casa todo el tiempo. Yo admiro a Ximena Duque, es madre, esposa trabajadora, vive mejor que esta y no presume tanto como esta mujer Kim", se lee en el mensaje.