"No sé usarlo": Juan Soler niega haber utilizado Tinder para volver al amor

Ciudad de México.- Luego de que Juan Soler confesara a Yordi Rosado que se encuentra conociendo a alguien de manera virtual, la prensa cuestionó si para esto el actor ha tenido que recurrir a aplicaciones de citas.

Soler confesó a los medios que para nada ha usado estas herramientas y desmintió que se encuentra preparado para una nueva relación.

Para nada, soy un aburrido tremendo, soy una gallina, a mí me apagan la luz y me acuesto a dormir, a las 6 de la mañana estoy yéndome al gimnasio, empezando mi día, estoy muy dedicado a la lectura, pero la verdad que no, no, no", dijo Juan Soler.