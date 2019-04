“No se desmiente algo que no es cierto”: Edith González sobre rumores de cáncer

Ciudad de México.- Recientemente surgieron rumores de que Edith González de nueva cuenta atravesaba una batalla contra el cáncer, sin embargo, la juez de Este es mi estilo manifestó su postura.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz realizó un video en vivo en el que aparece atendiendo una llamada telefónica mientras asegura que su ausencia en el programa de TV Azteca fue por un compromiso de trabajo en Guatemala y no por enfermedad.

También aprovechó para aclarar la situación de padecer nuevamente la mortal enfermedad, que apenas en 2017 libró.

No se puede desmentir algo que no es cierto, se puede decir simple y sencillamente que no pasó, porque esto no se puede desmentir, se desmiente algo que fue cierto y ya se dice que no fue cierto. Algo que no pasó pues no pasó y ya”.