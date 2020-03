"No sirve": Hermana de Kate del Castillo se niega a marchar el 8 de marzo

Ciudad de México.- Verónica del Castillo declaró que no planea ir a la marcha del próximo ocho de marzo en el Día Internacional de la Mujer, a pesar de que se contará con la asistencia de varias celebridades.

En esta manifestación, distintos colectivos feministas exigirán frenar la violencia de género que se vive en México; sin embargo, la hermana de Kate del Castillo piensa que esto "no sirve de mucho".

No iré porque he participado en muchísimas marchas y lamentablemente creo que no sirven de mucho, mi labor va a ser desde otro punto”.

Además de que no me voy a prestar para que se me utilice para que se partidice. Hay muchas infiltradas y puede haber mucha violencia. No quiero que se malinterpreten las cosas", dijo la conductora.