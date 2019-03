“No sirven para nada”: Adame arremete contra conductores de Televisa

Ciudad de México.- Alfredo Adame dio cuenta de que no es ajeno a las burlas de las que fue blanco hace unos días durante una emisión de Cuéntamelo YA!, así como tampoco olvida los calificativos con los que conductoras de ese programa se han referido a él.

En una reciente entrevista para Sale el Sol el actor reaccionó a los comentarios que Ricardo Margaleff, al lado de Paul Stanley y Roxana Castellanos en interpretación de ‘Deyanira Rubí’, hizo sobre su pelea con Carlos Trejo.

Durante la sección Los tu vasos, Stanley mencionó que él apostaba toda su quincena al caza fantasmas, algo que Margaleff secundó.

Ahora el actor arremetió contra Ricardo en respuesta a lo que dijo, e incluso aseguró que estaría dispuesto a combatir también con él.

Por otro lado, Alfredo Adame también aseguró que Cynthia Urías y Roxana Castellanos siempre se han manifestado en su contra.

Cynthia Urías, (…) Roxana Castellanos que también me cae en la punta del hígado y la vomito. Toda la vida la han traído contra mí, me tachan de misógino y hacen comentarios bastante desagradables, pues a mí este tipo de personas ni me vienen ni me van, son unas pobres diablas que no sirven para nada”, externó el actor.