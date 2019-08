No solo fue John Travolta: Gigi Hadid confunde a imitadora con Taylor Swift

Estados Unidos.- La drag queen, Jade Jolie, quien se viste como su ídola, Taylor Swift, señaló que no solo fue John Travolta quien la confundió con la intérprete de Me, pues reveló que la modelo, Gigi Hadid, también llegó a hacerlo varias veces durante el after party de los VMAs, donde el actor casi le entrega el premio por el mejor video.

En el after party, Gigi Hadid seguía pensando que yo era Taylor, son muy buenas amigas, supongo que más borrachos me convertí en Taylor para todos", dijo Jade Jolie

Pero confesó que eso la hizo sentirse sumamente contenta y aún más orgullosa de su trabajo personificando a la famosa artista.

Amo que Taylor escriba su propia música y que tenga una imagen positiva, ella es una persona a la que admiro", finalizó.