No solo fue infiel: Ex de Laura Bozzo la mandó al hospital tras golpearla

Ciudad de México.- A pesar de que llevan años de estar separados, la peruana Laura Bozzo no dudó en recordar aquel día que paró en el hospital debido a una agresión de su expareja, Cristian Zuárez.

Durante su participación en el El Valor de la Verdad, la ‘Señorita Laura’ reveló detalles inéditos de lo que sufrió al lado del productor argentino.

Bozzo se tuvo que volver a sentar en el sillón rojo y tuvo que responden las preguntas más íntimas sobre su relación pasada.

Mi ropero es como un cuarto, un clóset, entonces yo tenía la puerta abierta, donde guardaba mis joyas, empezamos a discutir y gritábamos … entonces me empuja y yo me voy contra el marco de la puerta donde yo guardo las joyas que estaba abierta…”.

Ahí estaba mi empleada Joaquina mirando todo. Y cuando se percató que tenía una herida en la ceja comenzó a gritar. ‘Él lloraba en el carro y me decía ‘Lau perdón es que no sé cómo fue, es que tú me pones furioso’ y la verdad es que nos fuimos a una clínica”.