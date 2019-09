¡No solo fueron los tacos! Bárbara de Regil despotrica contra las "borrachas"

Ciudad de México.- Bárbara de Regil provocó gran revuelo en redes sociales luego de difundirse un video en el que critica el estilo de vida y alimentación de otras mujeres, asegurando que no es bueno comer tacos.

En las imágenes, la actriz aparece luciendo su gran figura y grabándose a sí misma frente al espejo, pero lo que más llamó la atención fueron las palabras empleadas por la protagonista de Rosario Tijeras.

Y profundizó en el tema, asegurando que no está mal que lo hagas, pero siempre con prudencia:

Y no es que no lo hagas, claro que puedes hacerlo, vivir y tener experiencias, me refiero a la gente que es constante con ese estilo de vida y tienen 35 0 40 años o tienen 15 años y los hacen todo el fin de semana. Imagínate cómo van a llegar esas niñas a los 30…”.