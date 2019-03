"No soy masculino ni femenino, fluyo entre los dos extremos": Sam Smith

Ciudad de México.- Durante una entrevista con Jameela Jamil, el cantante británico Sam Smith, reveló que no se identifica al 100 por ciento como hombre, ni al 100 por ciento como mujer, es decir, es una persona no binaria.

Cuando vi la palabra no binario, genderqueer, y leí sobre eso, y escuché gente hablando sobre eso, fue como 'ese soy yo'", dijo el artista.

Recientemente estaba buscando y leyendo historias sobre gente que se declara como 'genderqueer' o no binario. No soy masculino ni femenino; fluyo en una posición que está entre los dos extremos. Y siempre he estado en conflicto con mi cuerpo y mi mente sobre cómo me percibo", argumentó.

A veces pienso como una mujer, e incluso me he cuestionado si quiero un cambio de sexo, y es algo sobre lo que todavía pienso. Siempre fui abierto sobre la sexualidad y he intentado cambiar eso en mis pensamientos sobre mi género

Esta no es la primera ves que Sam Smith habla sobre su identidad de género, ya que durante una entrevista con The Sunday Times en 2017, dijo: "me siento tan mujer como hombre".