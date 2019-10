"No soy pend...": José Ron reacciona tras vulgar mensaje a 'hater' que le dijo gay

Ciudad de México.- Hace unos días José Ron causó controversia e indignación en redes sociales con una polémica respuesta contra una fan de Instagram que lo acusó de ser homosexual.

El galán de telenovelas reaccionó a esta controversia y aseguró que no se arrepiente del polémico comentario que realizó pues la ofensa iba a una cuenta falsa.

También tengo mi carácter y me sé defender. Mira pasa algo, a la gente le gusta ching…, pero no le gusta que lo chingu…, y hay algo que conocen todos, ‘el que se lleva se aguanta’, entonces esta persona que ni siquiera sabemos si es hombre, si es mujer, porque aparte es una persona cobarde, que se excusa en una cuenta falsa y privada, entonces yo lo que le puse fue muy directo y fuerte porque no me han escuchado o no me ven hablar así”.