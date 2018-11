"No soy tan tonto": Carlos de Gales indica qué evitará cuando sea rey

Reino Unido.- Carlos de Gales, el llamado 'eterno heredero al trono' de la corona británica, cumplirá 70 años de edad este 14 de noviembre, por lo que su figura, historia y su quehacer en el devenir del Reino Unido y la actividad internacional en torno a diversos ámbitos, se han convertido en el centro de interés estos días.

La BBC difundió este jueves una entrevista que corresponde al documental 'Príncipe, hijo y heredero: Carlos a los 70 años', un proyecto realizado en celebración del próximo aniversario de vida del príncipe Carlos; en dicha conversación, el hijo de la reina Isabel II habla sobre su futuro una vez que se convierta en rey, título que lo llevará a evitar realizar algunas actividades que lo han caracterizado.

Primariamente, el príncipe Carlos fue cuestionado sobre si, una vez al frente de la monarquía británica, continuará ejerciendo su opinión en aspectos políticos y problemáticas de otros ámbitos como la ecología y la arquitectura, lo cual difiere de la disposición de la reina Isabel II, quien se abstiene de intervenir en controversias o temas polémicos.

Como es conocido, Carlos de Gales ha invertido sus esfuerzos en iniciativas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, y ha sido el protagonista de controversias al externar su perspectiva en situaciones de carácter político, como el caso en el que su comparación de Vladimir Putin con Adolf Hitler llevó Rusia a exigir una explicación oficial al gobierno británico sobre el actuar del príncipe Carlos.

Ante esto, el padre de los príncipes William y Harry ha asegurado que su conducta no será la misma una vez que suceda a la reina Isabel II.

De esta forma, el hijo de la reina Isabel II respondió al cuestionamiento sobre el ejercicio de sus opiniones públicas acerca distintos asuntos diciendo:

No, no lo haré. No soy tan tonto. Me doy cuenta de que ser soberano es un ejercicio separado. Así que por supuesto que entiendo por completo cómo eso debe funcionar".