¿No supera a Angelina? Brad Pitt revela no poder encontrar de nuevo el amor

Estados Unidos.- El famoso actor de 55 años, Brad Pitt, recientemente tuvo una entrevista en el New York Times en donde confesó que desde que se separó de su exesposa y madre de sus seis hijos, Angelina Jolie, no ha encontrado el amor, ¿acaso es porque no la ha olvidado?

Brad señaló que no ha tenido citas amorosas desde hace tres años, pero que si ha tenido ilusiones, como un ejemplo dio a la actriz Alia Shawkat, a quien describió como una amiga y amor platónico.

De igual manera señaló que cada mujer con la que se le ha vinculado sentimentalmente después de su divorcio en 2016 no han sido nada más que amigas, aunque no quiso hablar sobre Jennifer Aniston.

No me salgo de mi camino para evitarlo; simplemente no lo busco. No sé cuántas mujeres han dicho que he estado saliendo en los últimos dos o tres años, y nada de eso es cierto. Simplemente me di cuenta de algo, pero tal vez no signifique nada".