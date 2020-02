"No te hagas pende...": Yolanda Andrade humilla a miembro de 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- Yolanda Andrade compartió en su cuenta oficial de Instagram un video en el que muestra el momento en el que humilla a un integrante de Venga la Alegría y a otro de Univisión.

El incómodo momento ocurrió cuando ambos reporteros abordaron a la conductora para preguntarle sobre las recientes declaraciones de su expareja, Verónica Castro.

No me voy a poner el saco de algo que no es cierto", afirmó Yolanda.