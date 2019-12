¡No te la puedes perder! Disney Plus anuncia nueva serie para el 2020

Estados Unidos.- Disney anunció recientemente que a inicios del 2020 lazarán en su plataforma de streaming, Disney Plus, la serie Diary of a Future President, la cual según ellos es una producción que no se pueden perder las familias.

Diary of a Future President cuenta la historia de 'Gabi', una joven que escribe un diario y que relata las decisiones y momentos que la llevaron a convertirse en la presidenta de los Estados Unidos.

Según Disney la serie busca crear conciencia en la audiencia infatil para que temgan grandes inspiraciones y vean que se puede lograr todo.

Cabe mencionar que esta historia fue creada por Ilana Pena hace varios años, pero que retomaran Gina Rodriguez y Emily Gipson como productoras ejecutivas y con la dirección de Robin Shorr y Brad Silberling.

Hasta el momento se sabe que Charlie Bushnell será el hermano mayor 'Bobby', Selenis Leyva a 'Gabi', la madre de Elena, y Michael Weaver como 'Sam', un abogado de la firma de 'Gabi', además de que Gina será 'Elena' adulta, cuando ya sea presidenta.