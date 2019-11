"No te metas": Niurka llama 'metiche' a Laura Zapata por hablar de José José

Ciudad de México.- La vedette y actriz cubana Niurka Marcos, además de arremeter en una entrevista transmitida en Sale el Sol contra Ninel Conde, Lucía Méndez y Lis Vega por sus cirugías, también le mandó un mensaje a Laura Zapata luego de que ella declarara que su hijo José Joel lo maltrataba:

Señora, he sido testigo de muchas experiencias como la que usted dice, pero jamás en la vida he tocado el tema... no es mi familia, no es mi problema, no es mi discusión y no se metieron conmigo".