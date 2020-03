"No te rindas": Julián Gil, devastado por trágica noticia que destruyó boda de su hija

Ciudad de México.- Julián Gil reveló una terrible noticia que aqueja a toda su familia, pues a escasas semanas de poder celebrarse la boda religiosa de su hija Nicolle Alejandra con el español Íñigo Ariño, ahora el yerno del actor se ha enterado que padece cáncer.

A través de su cuenta de Instagram, el histrión envió un conmovedor mensaje de apoyo al esposo de su hija.

Acto seguido, Gil reveló que por este motivo el enlace matrimonial será pospuesto.

Finalmente, Julián confesó sentirse orgulloso de su hija y de la manera en que ha reaccionado a esta noticia.

A ti, Hija, @nicolle_gil no me equivoqué en tu crianza, me siento muy orgulloso de tus sentimientos y lo real de tus valores. No tengo dudas de que eres una gran mujer y esposa. Los amo ️#fuckcancer #fuerza #fe #familia #amor".