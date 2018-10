"No tengo la menor idea quién sea", Carlos Vela sobre polémica

Ciudad de México.- El futbolista mexicano Carlos Vela asegura que ha sido blanco de la difamación y que no conoce a Ale Salinas, una chica trans que difundió las capturas de una conversación que el deportista tuvo con ella y en la que este, aparentemente, la invitó a salir.

Con la lectura de los mensajes de dichas imágenes es posible identificar cómo pareciera que el delantero se dirigió a Ale, a través de Instagram, con intenciones de salir con ella, sin embargo la chica dejó claro que no aceptó la invitación.

Ahora, el deportista ha emitido un comunicado en el que asegura ser víctima, no solo de difamación, sino también del tratamiento tecnológico que dice dio paso a las imágenes que supuestamente muestran su conversación con Ale.

Quiero utilizar este medio, mismo donde se me ha querido difamar. Una persona que no tengo la menor idea quién sea y que jamás he contactado por ningún medio, ha utilizado la tecnología para lograr algún objetivo personal", inicia Carlos vela su mensaje.