"No tengo relación con el Gobierno": Nuera de AMLO descarta ser política

Ciudad de México.- La modelo venezolana, Irene Esser, quien sostiene una relación con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que ella descarta dedicarse a la política.

Yo no tengo ninguna relación con el gobierno, quiero que sepas que yo soy actriz, nunca me he dedicado a la política y ni quiero dedicarme a la política”, dijo.