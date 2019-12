"No tiene nada de malo": ¿Derbez confirma que José Eduardo es bisexual?

Ciudad de México.- Eugenio Derbez rompió el silencio luego de que en las últimas semanas la sexualidad de su hijo José Eduardo haya sido tema de conversación debido a que una mujer aseguró que el joven es bisexual.

Durante su encuentro con los reporteros, Eugenio no evadió el tema y respondió:

No obstante, el actor también aclaró que no tendría ningún problema si la noticia sobre su hijo fuera cierta.

Primero que nada, no tiene nada de malo la preferencia sexual de cada quien. Amo a mis hijos como sean, y si fuera cierto pues así los quiero, pero no".

Posteriormente, el artista tomó con humor la revelación de José Eduardo, quien contó que en una ocasión su madre lo encontró en la cama con dos mujeres, y dijo:

Conjuntamente, agregó:

No me digas, no sabía eso, esa parte de la serie no la vi, dónde la narró, no, no sabía, pero es ojo alegre".