“No tienes vergüenza”: Ex de Paulina Rubio sobre su demanda contra ‘Colate’

Ciudad de México.- En una de sus declaraciones más fuertes y controversiales, Gerardo Bazúa, expareja de Paulina Rubio, llamó sinvergüenza a la cantante por haber entablado una demanda contra su exesposo Nicolás 'Colate' Vallejo-Nágera para que este le revelara dónde está Andrea Nicolás, el hijo de ambos.

Como se ha de recordar, la semana pasada trascendió que la ‘Chica Dorada’ había interpuesto una moción contra el empresario español y lo había señalado de no cumplir con el acuerdo de cuándo le sería entregado el niño, esto después de que Andrea Nicolás pasara un tiempo con su papá.

Ahora, Jerry Bazúa critica a Paulina por su movimiento legal cuando a él no le ha permitido saber de su hijo con ella, Eros, en cinco meses, misma situación que denunció en septiembre de 2018 a través de su cuenta de Instagram.

Jerry Bazúa critica a Paulina Rubio por entablar una demanda contra 'Colate' y la acusa de no darle conocimiento sobre su Eros desde hace cinco meses

Paulina: No tienes vergüenza de interponer una demanda contra Colate, con todos los detalles que le pones e inventas, cuando tú tienes ya casi cinco meses sin darme información de Eros? Ni fotos, ni llamadas, ni visitas, nada absolutamente nada... además dejas al bebé con quien tú quieres”, inició Bazúa su largo y polémico mensaje que advirtió podría borrar.

El cantante acusó a la ‘Chica Dorada’ de no permitir que Eros conviva con su familia paterna, además de señalarla de querer aparentar ante cámaras ser una celebridad que se preocupa por los niños y una “supermamá”.

Por otra parte tú, no permites, que mi hijo conviva con sus primos, tíos y abuelos acá en México y lógicamente lo haces, para que el bebé esté alejado de sus raíces y así (no) conozca de donde viene y quiénes son su familia paterna... todavía no logro entender por qué negarle el amor de su familia al bebé? Creo que tú prefieres que el niño crezca encerrado como tú, sueles hacerlo”, indicó.

Entonces… ¿tú de qué la juegas? ¿Que no... que eres una gran mujer de paz? ¿Qué rol juegas de la ‘Superstar’ o celebridad ejemplar? Te falta mucho mija, para parecerte a varias mamás que conozco... Voltea a tu alrededor!! La gente es más humilde hoy en día... ¿Que no... que tú quieres a los niños? ¿Que no... quieres se desarrollen con amor? Si siempre has navegado con esa bandera de PAZ y AMOR, porque no la ejerces de ¿verdad?”, continuó.

En el Teletón dijiste que todo era, por y para el bien de los niños!!! Pena te debería de dar, decirlo, frente a las cámaras. Por favor!!! No te queda hacerla de víctima y de la buena mujer y súper mamá! Cuando tú bien sabes, que no lo eres.... Lo que pasa es que nadie te conoce bien... invítalos a vivir contigo!!! Que no te angustie mi mensaje... si mi maestra fuiste tú”, finalizó Gerardo Bazúa.