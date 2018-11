"No todo es miel sobre hojuelas": El sincero mensaje de Aislinn Derbez

Ciudad de México.- A través de una honesta reflexión sobre lo que la experiencia del matrimonio le ha permitido aprender, Aislinn Derbez escribió un extenso y a la vez claro mensaje sobre la mamá, esposa y mujer en la que se ha convertido gracias a su compañero de vida: Mauricio Ochmann.

La actriz empleó sus redes sociales para felicitar a su esposo por su cumpleaños y agradecerle por ser su sostén en la nueva y emotiva etapa de ser mamá.

Algo muy bueno habré hecho para estar con este hombre maravilloso. Y yo digo que hay que hacerle un monumento o algo porque si de por sí no soy de carácter fácil, últimamente ha aguantado la bipolaridad de mis hormonas del embarazo y postparto (pobre). Su ejemplo me ha enseñado a ser una madre más paciente, amorosa, dedicada... a veces creo que él es mejor 'mamá que yo (sólo le falta amamantar)", inició Aislinn su sincero mensaje.

Después, la hija de Eugenio Derbez se sinceró y describió cómo el matrimonio no siempre es sinónimo de estar en la cúspide de la alegría, sino una relación que se construye todos los días:

Y obvio que no todo es miel sobre hojuelas y a veces nos queremos ahorcar. Porque la pareja es un espejo que refleja lo mejor y lo peor de uno mismo y de uno depende culpar al de enfrente o indagar dentro para transformar eso que tanto nos choca. Él un día me dijo “el amor nunca es suficiente en una relación” y yo me enojé pues según yo el amor lo puede todo. Y después me di cuenta que tenía mucha razón, que al pasar los años por más que haya amor, las relaciones se deterioran, se acaban si no las cuidas, las trabajas y cultivas pero sobretodo si no trabajas en ti mismo".