"No trabajo, no compro": Salma Hayek se une al paro 'Un Día Sin Nosotras'

Ciudad de México.- Este 8 de marzo, Salma Hayek empleó su cuenta de Instagram para realizar publicaciones con respecto al Día Internacional de la Mujer, sin embargo, su último post consistió en un mensaje para solidarizarse con la iniciativa 'Un Día Sin Nosotras' y aclarar que sus redes sociales entrararán en paro, ya que también se suma al movimiento de México.

Sé que hoy he estado muy activa en Instagram, pero mañana no lo toco, mañana no trabajo, mañana no compro, me uno a la lucha de las mujeres mexicanas para combatir el feminicidio", escribió la actriz mexicana en la publicación.