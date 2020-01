"No usa ropa interior": Selena Gomez enseña de más con transparente vestido

Estados Unidos.- La ex de Justin Bieber, Selena Gomez subió varias imágenes en su cuenta de Instagram que dejó a sus fans con la boca abierta porque el vestido que usaba se veía bastante transparente.

La publicación es del video de su nueva canción Rare, mismo que deja mucho a la imaginación pues mucho internautas aseguraron que no tenía puesta ropa interior y que era algo demasiado atrevido de su parte.

Después de dos años, Selena anunció su regreso al mundo musical y en redes sociales se ha convertido en tendencia y sobre todo, una de las artistas más seguidas y queridas por las personas quienes la han apoyado mediante muestras de cariño. La intérprete de Lose you to love me, dejó un emotivo mensaje de agradecimiento.