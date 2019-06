"No votaría por algo que lleve 'Avengers' en el título": Miembro de la Academia

Estados Unidos.- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas podría nominar al Oscar a Avengers: Endgame para las categorías de mayor peso como mejor actor para Robert Downey Jr. o mejor película

Muchos creen que la cinta de Marvel debería de estar nominada en las categorías más importantes del Oscar para superar lo hecho por que obtuvo un premio a mejor actor. Por lo pronto, los miembros de la Academia tienen tiempo para pensar, pues les presentaron la película en función especial.

Simplemente no hay manera en este mundo de que alguna vez vote por algo con la palabra Avengers en el título; como mucha gente en la Academia, no respeto lo que se hace solo por dinero", indicó un miembro anónimo a el portal The Hollywood Reporter.