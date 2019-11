Norman Reedus asegura que le gustaría participar en un videojuego otra vez

Estados Unidos.- El reconocido actor que interpretó en varias temporadas a Daryl Dixon en The Walking Dead, Norman Reedus, en una entrevista con The Hollywood Reporter, mencionó que le gustaría trabajar en más videojuegos en un futuro.

Luego de su paso por la aún vigente serie de muertos vivientes, The Walking Dead, Norman Reedus trabajó en un proyecto diferente a todo lo que había conocido hasta el momento.

Death Stranding, un videojuego proveniente de la mente del padre de Metal Gear, Hideo Kojima, en el cual Reedus menciona que fue una gran experiencia a lo largo de su carrera.

Pero en una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor menciona que en un futuro, le encantaría trabajar en más videojuegos.

En la serie de preguntas, una de ellas cuestiona si le gustaría experimentar el trabajar en un juego de video nuevamente.

Incluso hizo mención de que Kojima lo motivó aún más a formar parte de el desarrollo de un poyecto similar a la industria del videojuego.

Le pregunté a Kojima una vez, "Esto es tan realista, ¿crees que habrá un día en el que ya no necesites actores?" Él dice: "No. Nunca podrías hacer eso. Necesitas el alma. Necesitas un humano real para tener emociones humanas reales". Y pensé, gracias a Dios, porque no tendría trabajo si no", finalizó Norman Reedus.