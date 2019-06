“Nos enorgulleces”: Dayanara Torres y Marc celebran graduación de su hijo

Los Ángeles, EU.- Alegres por el hecho de que su hijo alcanza un logro más en su vida, Dayanara Torres y Marc Anthony acudieron a la graduación de preparatoria de Cristian Anthony Muñiz Torres, uno de los retoños que tuvieron durante su antiguo matrimonio.

Este fin de semana, el joven de 18 años estuvo acompañado en la especial ocasión por sus padres, su hermano Ryan Adrián, sus tíos, otros familiares y amigos.

Dayanara Torres compartió con sus seguidores de Instagram algunos de los momentos vividos durante la graduación de Cristian, uno de los cuales fue cuando el joven vio entrar en la sala a sus tíos que volaron desde Miami para sorprenderlo.

No existe un día donde no me sorprendieras con tu talento, haciéndome reír, tu bella forma de ser y tu gran y hermoso corazón ¡Eres y siempre serás mi cantito de pan!”, escribió Dayanara en la descripción de una publicación con varias fotografías de la graduación, post en el que escribió a Cristian lo mucho que “nos enorgulleces”.