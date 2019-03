"Nos quisimos mucho": Jaime Garza sobre romance con Sylvia Pasquel

Ciudad de México.- Jaime Garza habló de su relación sentimental con Sylvia Pasquel, romance que tuvo antes de salir con su hermana, Viridiana Alatriste.

No duró mucho, no fue muy extensa de tiempo, pero nos quisimos bien, nos comunicamos bien, tuvimos un acercamiento muy bonito, quizás si no hubiéramos hecho la obra, no hubiéramos tenido la cercanía, o la oportunidad de platicar, de conocernos, compartir una comida, un atardecer, en fin, te vas encariñando con la gente”, contó el actor.