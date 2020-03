"Nos volveremos a ver": El mensaje de aliento de Chayanne ante el Covid-19

Estados Unidos.- Chayanne, al igual que muchos artistas, se han pronunciado con respecto al tema del Covid-19 y desde el patio de su residencia, mandó un mensaje de aliento a todos sus seguidores.

El intérprete de Lo dejaría todo se tomó un momento de su rutina de ejercicio para pedirle a sus fanáticos que tomen conciencia con respecto a este virus que aqueja a muchos países.

Me han mandado muchos mensajes preocupados por mí, por mi salud, por mi familia, no estamos cuidando y nosotros estamos preocupados por todos los que no están viendo".