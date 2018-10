Novia de Luis Miguel admite que medios ofrecen dinero para saber su edad

Ciudad de México.- La corista Mollie Gould, quien en los últimos meses ha sido relacionada sentimentalmente con Luis Miguel, empleó las redes sociales para revelar que ha recibido ofertas de dinero con el objetivo de que ella declare que tiene 19 años de edad.

A través de su cuenta de Instagram, la también modelo y bailarina compartió un video en el que afirma no estar interesada en lo que los medios de comunicación opinen sobre ella, pero que decidió romper el silencio debido a las ofertas que ha recibido.

No me importa lo que los medios digan de mí, pero hay gente que esta mañana me ha estado hablando y me ha ofrecido dinero por decir que tengo 19 años de edad”, dijo en el corto clip la supuesta novia de Luis Miguel.