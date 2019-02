Novia de Sergio Goyri revela decisión tras escándalo con Yalitza

Ciudad de México.- Luego de los duros ataques que ha enfrentado Sergio Goyri tras difundirse en redes sociales un video en donde se le escucha llamar “pin*** india” a Yalitza Aparicio, la novia del actor ha salido en su defensa.

Durante la celebración de las 100 funciones de la obra Cats, Goyri llegó acompañado de su novia Lupita Arreola, quien reafirmando el amor que tanto ella como el artista se tienen, explicó:

Igual de enamorados, pues nos causó incomodidad, me sentí muy incómoda porque la gente estaba diciendo que yo lo había traicionado, que esto y que lo otro. ¡Para nada!, yo no estaba en la plática que él tenía, yo simplemente me comunico con mis redes, hice un video en vivo, no me percaté del tema que estaba tocando y pues bueno (pasó)”.