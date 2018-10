Novia uruguaya de Diego Boneta lo abandona en Sudáfrica

Ciudad de México.- Luego de que se revelara que Diego Boneta estaría estrenando romance con una chica uruguaya, ahora se ha revelado que la joven que trabaja para la ONU decidió abandonar al actor, pues ambos se encontraban en Sudáfrica.

De acuerdo a la periodista Nelssie Carrillo, la muchacha quiso alejarse del protagonista de Luis Miguel, la serie, para cuidarlo y no ventilar su romance.

Me cuentan que Florencia al revelarse esta nota se esta regresando a Nueva York, el día de mañana (jueves). Ella estaba acompañando a Diego en lo que está haciendo , creo que está grabando una película en África, creo que es con Eiza González , y bueno, ella lo ha estado acompañando en las grabaciones”, contó Carrillo.

Sobre los motivos de Florencia, la periodista detalló:

Mañana (jueves) se regresa a Nueva York de África porque no quiere que esta relación se de a conocer, ella quiere mantener todo esto en privado, quiere el bien de su novio y además por razones que no quisiera revelar ahorita, porque no quiero que mi fuente se enoje conmigo”.