Novio de Taylor Swift habla por primera vez sobre canciones dedicadas a sus ex

Estados Unidos.- Desde hace tres años Taylor Swift y Joe Alwyn han mantenido una relación amorosa, aunque bajó una gran íntimidad ya que ninguno suele hablar del otro, sin embargo, durante una entrevista con The Sundays Times habló por primera vez sobre que piensa de las canciones de su famosa novia y como se siente al ser su inspiración para tema como Lover.

Como bien se sabe, pese a que Alwyn y Swift han sido pareja por ya bastante tiempo, más de lo que alguna vez duró la cantante, han continuado manteniendo su relación en un bajó perfil por lo que no se sabe mucho de está y la mayoría de las cosas que hay de ellos son meros rumores.

Es por ello que durante la entrevista se le realizaron preguntas directas sobre él y su famosa novia, entre las cuales resaltó que es lo que le parece el haber inspirado temas de amor, ante lo que el aseguro sentirse "halagado".

De igual manera desmintió el rumor sobre que Taylor tiene un jet privado y seguido se escapa a Londres para verlo, ante lo que aprovechó para aclarar que no le molesta la prensa o los rumores o mentiras que se crean.

Simplemente no presto atención a lo que no quiero prestar atención. No tengo ningún interés en los tabloides, sé lo que quiero hacer, y eso es todo, y eso es lo que estoy haciendo", declaró Alwyn.