Novio de Yanet García la termina para dedicarse a los videojuegos

Ciudad de México.- Douglas Martin, un reconocido jugador del equipo compLexity Gaming del videojuego 'Call of Duty', publicó el sábado un video en su cuenta de Twitter en el que anunció su ruptura con la modelo mexicana Yanet García.

"La amaré siempre y nunca diré nada malo de esta chica", comentó el joven en un video de 10 minutos, en el que explicaba que no podía continuar su relación con la mexicana al no poder prestarle suficiente atención. El jugador profesional (conocido bajo el apodo 'Faze Censor') también señaló que necesitaba más tiempo para practicar 'Call of Duty', afición con la que se gana la vida y que considera una "carrera".

Sencillamente, siento que ahora, en este momento, no tengo tiempo para una chica. Tengo que concentrarme en mi mismo, en lo que estoy haciendo en la carrera y, sencillamente, no sé como darle la suficiente atención que requiere", afirmó el hombre.

Por su parte, la joven comentó también en su página en la Red de 'microblogging' que su "corazón está roto". Apodada por los medios como "la chica del tiempo más sexi del mundo" del año 2018, la joven tiene más de 6 millones de suscriptores en Instagram.