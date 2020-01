Eminem podría haber cometido plagiado en canción de nuevo álbum

Buenos Aires, Argentina.- El rapero estadounidense Eminem recién publicó su nuevo álbum, Music to be murdered by, varios fanáticos de la música consideran que pudo haber cometido plagio a un famoso artista argentino.

En la canción Stepdad, del cantante norteamericano, se utiliza un sonido con ciertas similitudes con el tema Peteribí del disco Pescado rabioso de Spinetta.

¿Por qué Eminem sampleó a Spinetta? pic.twitter.com/ZLwfn7DTn6 — Federico Bareiro (@fedebareiro) January 17, 2020

Aunque no fue un robo como tal, todo acabó por ser solo un sampleo, esto sucede cuando se toma cierta porción o sample de un sonido grabado en cualquier tipo de soporte para reutilizarla posteriormente como un instrumento musical o una diferente grabación de sonido.