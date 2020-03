¡Nueva pelea! Laura Zapata humilla a Thalía al ser acusada de copiar su look

Ciudad de México.- Laura Zapata sigue causando furor con su más reciente cambio de imagen; sin embargo, algunos detractores la acusaron de hacerse esta transformación para parecerse a Thalía.

En entrevista para el programa Hoy, la reconocida villana de las telenovelas respondió a estos comentarios y sin miramientos contestó:

Al preguntarle si este tipo de comentarios le molestan, Zapata dijo:

Por qué me va a ofender, a mí ya no me ofende nada, ya estoy un poco más allá del bien y del mal".

Sobre si Thalía ya le comentó algo de su nuevo aspecto, Laura explicó:

No sé, no he hablado con ella, pero yo me imagino que sí".