¿Nueva víctima? Mujer asegura que le dio un masaje a Andrés en el palacio

Reino Unido.- Cada vez salen más declaraciones a la luz sobre el caso de Jeffrey Epstein, en las cuales se involucra al Príncipe Andrés, en está ocasión las acusaciones fueron de la masajista, Monique Giannelloni, quien asegura que fue contratada por Ghislaine Maxwell para darle un masaje al royal dentro del Palacio de Buckingham.

Cabe recordar que Ghislaine ha sido acusada de haber reclutado a jóvenes para satisfacer sexualmente al fallecido empresario, quien fue acusado de pedofilia, mismo que tuvo amistad con el royal de 59 años que cada vez se ve más involucrada en los actos ilícitos de Epstein.

Monique señaló que fue en el año 2000, ella ya había dado masajes a Maxwell y Jeffrey en la casa de este, en la cual se tomó una foto del duque de York junto a Virginia Roberts, una de las víctimas del pedofilo, asegurando que le preocupó la falta de seguridad que existía en el palacio real, pues no le pidieron más que su número de placa de auto para entrar.

Fue muy fácil entrar al palacio y me molestó porque podría haber sido cualquiera. No conocía a Andrew y nunca conocí a nadie de la casa real. Nadie me conocía. Un oficial de Protección Real no me habló ni me hizo ninguna pregunta. Nadie revisó mi bolso cuando llegué o cuando me fui. Ciertamente esperaba verificaciones de seguridad más estrictas. Caminar por el Palacio de Buckingham fue algo que nunca podría haber imaginado en toda mi vida", dijo Monique.