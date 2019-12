¿Nuevas cirugías? Sofía da detalles del impactante aspecto de Angélica Rivera

Ciudad de México.- Sofía Castro salió en defensa de su madre, Angélica Rivera, luego de que algunos detractores de la actriz aseguraran que las recientes fotografías de la exprimera dama de México demostraban que se habían hecho algunas cirugías estéticas.

Para nada, siempre comparto fotos con mi mamá, siempre ha estado bien, siempre ha estado hermosa, siempre ha estado con ese pelo rubio espectacular, no la verdad es que no, no se ha hecho nada”, dijo la joven actriz.