Gael García no ha felicitado a su padre ni a su pareja por su próxima paternidad

Ciudad de México.- La alegría de José Ángel García, padre del famoso actor Gael García, y de su pareja Bella de la Vega, es total, porque se convertirán en papás de una manera planeada, luego de que el año pasado se enfrentaron a la difícil situación de un aborto espontáneo.

A los 68 años, el director de televisión y teatro comentó que la paternidad tardía es algo recurrente en su familia, ya que su abuelo tuvo a su último hijo casi a los 80 años.

Sin embargo, José Ángel García, reveló que el actor no lo ha felicitado por su próxima paternidad, producto de la relación que mantiene con la joven Bella de la Vega.

A pesar de que Gael estuvo de visita en México, su padre dijo en entrevista para el programa Hoy que no tuvo tiempo para encontrarse con él y por lo mismo no lo ha congratulado por esta noticia. Sus palabras fueron:

No, no (me ha felicitado) el pelado ese, le quería avisar estos días personalmente, darle un abrazo, pero no lo pude ver, nada más estuvo un ratillo (en México), entonces cuando le mandé el sábado (mensaje), (Gael me dijo) ‘no mira ya estoy aquí en el aeropuerto, me voy, pero por ahí te hablo’”.