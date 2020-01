¡Nuevo escándalo! Nieto mayor de la Reina Isabel II sale en anuncio de leche

Reino Unido.- Un nuevo escándalo a sacudido a la realeza británica, pues Peter Mark Andrew Phillips, primer nieto de la Reina Isabel II, apareció como protagonista en un comercial televisivo de leche para China.

El anuncio publicitario es para poder promocionar la leche británica en China y así expandirse, por lo que contrataron al hijo mayor de la Princesa Ana, segunda hija de la monarca, algo que ha atraído con mayor fuerza las miradas del pueblo británico y de los medios.

No es muy común, es casi imposible, ver a un royal aparecer en comeciales de cualquier tipo, a menos que informen de sus propios proyectos altruistas, principalmente por qué el protocolo real lo impide, entonces ¿porqué Peter aceptó aparecer en este y además cobrar?

El primo hermano del Príncipe Harry no ha roto ninguna regla o norma debido a que el no es un royal 'mayor' como el Príncipe William, en realidad él y su hermana Zara no son realeza pues nunca fueron príncipe y princesa, al igual de nunca haber poseído un título nobiliario, pero aún así fue un gran escándalo dentro del Palacio de Buckingham.

Además de ser un acto poco común que atrae más prensa y críticas, también lo fuue a causa de que Longleat House, una mansión de la zona de Wiltshire, la cual asegura que no dio su concentimiento para grabar, sin embargo, no se cree que haya repercusiones legales en contra de Peter.