Nuevo film 'live-action' de la franquicia 'Dragon Ball' podría llegar a los cines

Estados Unidos.- La franquicia de Dragon Ball, se encuentra de nueva cuenta en el radar debido a la película de Battle of Gods, y en esta ocasión, un futuro film live-action podría llegar a las salas de cines.

Luego del fracaso de la anterior película con actores reales, Dragon Ball: Evolution, se planea hacer una nueva adaptación live-action, esto según fuentes cercanas al portal We Got This Covered, quienes en su momento también filtraron información acerca de la película de Aladdin con Will Smith.

Se menciona que el elenco será enteramente de origen asiático y contará con un enorme presupuesto. Solo es cuestión de tiempo para ver si información oficial es revelada.