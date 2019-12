Nuevo spin-off de la franquicia de 'El Conjuro' podría estar en desarrollo

Estados Unidos.- Si eres un fanático del terror en toda la extensión de la palabra, esta noticia podría alegrarte, pues la reconocida franquicia de El Conjuro o Expediente Warren, podría tener un nuevo spin-off, el cual ya estaría desarrollándose.

Según revela el portal especializado en filtraciones, We Got This Covered, este supuesto nuevo filme, podría abarcar la historia de La Novia, personaje que hizo acto de presencia en la película de Annabelle 3.

Pero hay que tener en cuenta que esto solo es un rumor, y por el momento no hay nada revelado de manera oficial.