Nuevo trabajo de Inés Gómez Mont desata conflictos entre su familia

Ciudad de México.- La famosa conductora, Inés Gómez Mont reveló en una entrevista para el sito Publimetro que su nuevo trabajo ha causado conflictos entre los integrantes de su familia.

Y es que además de que estar en este proyecto implica dejar a sus hijos, ha trascendido al grado de generar problemas.

Recordemos que desde hace pocas semanas Gómez Mont estrenó su nuevo programa Familias Frente al Fuego, desafío en la cocina, el cual es competencia directa de MasterChef México.

Agradecidísima con el público por la aceptación, el cariño, los mensajes tan emotivos llenos de respeto y de los apapachos para el programa. Me encanta saber que a la gente le está gustand , que se queda picada”, comentó la comadre de Galilea Montijo .

Sin embargo, aprovechó el espacio para indicar los problemas que ha traído Familias Frente al Fuego.

Ellos son súper fans, Tengo quiniela en mi casa, de qué familia le va cada uno, ya metemos apuestas, desde mi marido hasta con cada uno de mis hijos. En mi casa es un tema de discusión y se enojan conmigo porque he sacado algunos gallos de mis hijos y se enojan”, refirió entre risas.

Creen que lo hago a propósito para que pierdan, pero no es así, ni a ellos les puedo decir nada. Te juro que soy bien derecha, me quieren sobornar para que me raje y les diga quién llega a la final, pero nunca diré”, añadió.