“Nunca anduve con William Levy, pero sí ‘hicimos’ el amor”: Carla Estrada

Ciudad de México.- La polémica estrella Niurka despertó hace algunos meses el rumor de un supuesto romance entre Carla Estrada y el actor cubano William Levy, ahora la productora hizo escandalosas declaraciones.

Estrada concedió una entrevista al programa La Saga de Adela Micha, y aprovechó para aclarar la situación.

La productora de Televisa reveló que tras 5 años de estar separada no ha tenido ninguna pareja lo que sorprendió a Adela, por lo que le preguntó directamente:

Y la productora respondió:

Jamás, no sé de dónde sacó ese chisme. Me mandó un mensaje (William Levy) me dijo: Carla quieres que hablé, yo le dije: ay no, nada porque a palabras necias oídos sordos”.