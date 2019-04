“Nunca es sentido envidia de nadie”: Lucero responde a Gaby Spanic

Ciudad de México.- Lucero asegura que al ser tan afortunada no es capaz de envidiar a nadie y que realmente desconoce si ella no es una persona del agrado de Gaby Spanic, esto luego de que se escuchara a la venezolana criticarla y llamarla envidiosa en un audio.

Después de que Spanic, quien compartió créditos con la cantante en la telenovela Soy tu dueña, confirmara que sí es ella quien habla en el audio, Lucero ha reaccionado ante medios sobre lo que piensa al respecto de esos señalamientos.

La verdad es que no he oído el audio. Hasta donde yo me acuerdo nos llevábamos bien en la novela y en las grabaciones y todo siempre con respeto. No sé ya después qué pasó, ahora sí que habría que preguntarle a ella, no sé si no le caigo bien”, se reporta que expuso la intérprete en una conferencia de prensa.