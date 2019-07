"Nunca me sentí hermosa": Así es cómo Lady Gaga anuncia su marca de belleza

Estados Unidos.- La diversidad musical y cinematográfica ya no serán los únicos mercados en los que Lady Gaga luchará por un lugar, ya que al igual que estrellas de la talla de Rihanna y celebridades como Kylie Jenner, la cantante pronto incursionará en el mundo de la belleza con el lanzamiento el 15 de julio de su firma de maquillaje Haus Laboratories.

Por medio de redes sociales, la protagonista de A Star is Born compartió un conmovedor mensaje sobre el papel que el tema de la belleza ha tenido en su vida, un viaje que no ha sido fácil pero sí revelador, ya que descubrió el “poder del maquillaje”.

Cuando era joven, nunca me sentí hermosa. Y mientras luchaba para buscar el sentido de la belleza tanto exterior como interior, descubrí el poder del maquillaje”, inició la cantante su mensaje.

Lady Gaga narró cómo veía a su madre usar maquillaje cada mañana, una situación cotidiana que pronto la motivó a experimentar con los cosméticos, ya que quería ser como su “trabajadora” y “fuerte” mamá.

Fue entonces que inventé a Lady Gaga. Descubrí al superhéroe dentro de mí al mirarme en el espejo y ver lo que quería ser. Algunas veces la belleza no surge naturalmente del interior. Pero estoy muy agradecida de que el maquillaje inspiró una valentía que no sabía que tenía”, continuó la artista.

He aceptado que descubrí mi belleza al tener la habilidad de inventarme a mí misma y transformarme. Ellos dijeron que yo solo era rara, pero en realidad, yo solamente nací así”, finalizó Lady Gaga, quien en la última línea hizo referencia a su éxito Born This Way.