"Nunca quiso ayudarme, ¡hipócrita!": Frida Sofía 'estalla' contra 'La Guzmán'

Ciudad de México.- Frida Sofía continúa añadiendo detalles a la polémica que mantiene con su madre Alejandra Guzmán pues volvió arremeter contra ella y confesó que nunca la ha apoyado.

En entrevista para el programa Suelta la Sopa, la única hija de la rockera destacó que ella está viviendo la misma historia de su mamá con Silvia Pinal.

Acto seguido, Frida reveló que tuvo planes de debutar como cantante en uno de los conciertos del 'Versus Tour', evento en el que Alejandra compartió tarima con Gloria Trevi.

Me dijo pues no creo porque este es un Versus Tour’, y dije yo ‘bueno, tienes razón’, o sea en realidad es versus Gloria con Alejandra y pues igual no es el momento… yo creo que tres días después abrió el show el hijo de Gloria Trevi y ahí si me cag…”, relató.